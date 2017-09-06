В разведке не исключают, что боевики на Донбассе будут проводить военные учения на фоне российского "Запада-2017"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий не исключает, что контролируемые Россией боевики будут проводить военные учения на оккупированных территориях Донбасса на фоне совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», которые пройдут на территории Беларуси 14-20 сентября. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Армия-FM".

"На сегодняшний день ситуация остается сложной. Вы видите и слушаете ежедневные брифинги спикеров. Мы анализируем и собираем всю информацию, касающуюся врага. Сегодня идет активная подготовка учений первого и второго АК (армейских корпусов - УНИАН). Мы не исключаем, что они будут проводиться на фоне учений "Запад-2017". Вся система оперативной и боевой подготовки на оккупированных территориях завязана на систему Южного военного округа ВС Российской Федерации. Там все осуществляется по уставам и наставлениям ВС РФ. Боевая подготовка идет, и они готовятся к любым операциям", - заявил Скибицкий.

Также, по его словам, Россия никогда не отказывалась от планов возвращения Украины под свой полный контроль. "Первые признаки проявились еще в 90-х годах, когда мы получили независимость, когда в Крыму пытались сделать автономное образование, с 2003 года, когда была Тузла, после этого был 2008 год - грузинская эпопея, где Россия четко демонстрировала, что не стоит давать Грузии и Украине План для членства. После этой войны мы не получили ни четкого сигнала, ни плана, как и Грузия. Именно после того было выступление Путина на Мюнхенской конференции, где он четко озвучил планы относительно Украины", - добавил представитель разведки.

"Были созданы сети различных организаций, всевозможные "казачества" и пр. Планы Российской Федерации сломали события 2013-2014 годов. Они не ожидали второго Майдана, желание Украины идти в Европу гораздо сильнее, чем идти в Азию под контроль РФ. После этого были запущены процессы оккупации. Это не новые идеи, они разрабатывались в начале 2000-х годов, они давно были готовы к реализации таких планов", - подчеркнул Скибицкий.

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Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тысяч военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, и задействуют 13 тысяч военнослужащих и 250 танков.