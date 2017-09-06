В разведке не исключают, что боевики на Донбассе будут проводить военные учения на фоне российского "Запада-2017"
Сегодня идет активная подготовка к учениям первого и второго АК на Донбассе.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий не исключает, что контролируемые Россией боевики будут проводить военные учения на оккупированных территориях Донбасса на фоне совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», которые пройдут на территории Беларуси 14-20 сентября. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Армия-FM".
"На сегодняшний день ситуация остается сложной. Вы видите и слушаете ежедневные брифинги спикеров. Мы анализируем и собираем всю информацию, касающуюся врага. Сегодня идет активная подготовка учений первого и второго АК (армейских корпусов - УНИАН). Мы не исключаем, что они будут проводиться на фоне учений "Запад-2017". Вся система оперативной и боевой подготовки на оккупированных территориях завязана на систему Южного военного округа ВС Российской Федерации. Там все осуществляется по уставам и наставлениям ВС РФ. Боевая подготовка идет, и они готовятся к любым операциям", - заявил Скибицкий.
Также, по его словам, Россия никогда не отказывалась от планов возвращения Украины под свой полный контроль. "Первые признаки проявились еще в 90-х годах, когда мы получили независимость, когда в Крыму пытались сделать автономное образование, с 2003 года, когда была Тузла, после этого был 2008 год - грузинская эпопея, где Россия четко демонстрировала, что не стоит давать Грузии и Украине План для членства. После этой войны мы не получили ни четкого сигнала, ни плана, как и Грузия. Именно после того было выступление Путина на Мюнхенской конференции, где он четко озвучил планы относительно Украины", - добавил представитель разведки.
"Были созданы сети различных организаций, всевозможные "казачества" и пр. Планы Российской Федерации сломали события 2013-2014 годов. Они не ожидали второго Майдана, желание Украины идти в Европу гораздо сильнее, чем идти в Азию под контроль РФ. После этого были запущены процессы оккупации. Это не новые идеи, они разрабатывались в начале 2000-х годов, они давно были готовы к реализации таких планов", - подчеркнул Скибицкий.
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Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тысяч военнослужащих.
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.
В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, и задействуют 13 тысяч военнослужащих и 250 танков.