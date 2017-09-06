В ГПСУ отрицают подготовку запрета на въезд Саакашвили в Украину

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявил, что ГПСУ на сегодняшний день не имеет поручений относительно запрета на въезд лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Во время заседания один из адвокатов Саакашвили Назар Кульчицкий обратился к Серватюку с вопросом относительно информации о якобы подготовке на сегодняшний день документов о запрете Саакашвили на въезд на территорию Украины.

"Существует ли на сегодняшний день запрет на въезд Михеила Саакашвили в Украину или такой вопрос находится на рассмотрении в Государственной пограничной службе?" - спросил адвокат.

Читайте такжеУ Саакашвили объяснили, на каких основаниях он находится на территории ЕС

На это Серватюк сообщил, что ГПСУ "на сегодняшний день не имеет и не имела никакого поручения одного из правоохранительных органов о запрете на въезд Михеила Саакашвили на территорию Украины".

Вместе с тем он обратил внимание адвокатов на то, что "есть понятийный аппарат: что такое "запрет" и что такое "полномочия".

"Я четко относительно вашего вопроса: запрета не было, нет и, я думаю, что его никогда не будет, - это мифы и домыслы", - добавил Серватюк.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности относительно его судимости в Грузии. 1 августа в сети опубликовали указ за подписью Порошенко.

Саакашвили, в свою очередь, отметил, что у него только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.