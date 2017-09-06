РФ хочет вернуть в Украину "русский мир": в МВОТ раскритиковали заявление Грызлова об "особом статусе" Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука раскритиковал заявление представителя РФ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова, который призвал Киев прежде, чем вводить миротворцев, законодательно закрепить за Донбассом «особый статус» по «формуле Штайнмайера».

Об этом Тука написал на своей странице в Facebook.

«Голубь» Грызлов заявил: прежде, чем вводить войска ООН (бурятов в голубых касках по версии Путина) вдоль линии соприкосновения (о госгранице "голуби" и не упоминают), Украина должна на постоянной основе утвердить "особый статус" ОРДЛы. Да еще и друга Штайнмайера приплел с его уникальной «формулой», - заявил он.

«Стоит отметить, что: 1. Формула Штайнмайера уже получила свою оценку - в сад. 2. Идея о "голубых бурятах" тоже получила оценку - в сад. 3. Миротворцы вдоль линии соприкосновения - в сад. Все базовые предложения "кремлевских миротворцев" уже нам известны и посланы ... в сад», - добавил замминистра.

По его убеждению, такими заявлениями Россия хочет вернуть в Украину "русский мир", внеблоковый статус и монополию российского капитала. «Понимая значение предстоящего выступления президента в ООН, Кремль понял, что может потерять "оливковую ветвь", которую подхватит ООН. Вот и вылезли российские тараканы из сада», - отметил Тука.

Как сообщал УНИАН ранее, росСМИ распространили заявление представителя РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Грызлова, в котором тот утверждал, что прежде, чем вводить миротворцев ООН, Киев должен законодательно закрепить за Донбассом «особый статус» по «формуле Штайнмайера».

22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.