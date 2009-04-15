Третьяков предложил Януковичу самому отчитаться перед Радой

Заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в парламенте Александр Третьяков считает, что лидер оппозиции Виктор Янукович должен с парламентской трибуны озвучить список антикризисных предложений Партии регионов. Об этом Третьяков сказал во время ток-шоу «Свобода слова с Андреем Куликовым» на канале ICTV, пишет Главред.

«Я буду предлагать коалиции не голосовать ни за один закон, пока лидер оппозиции не выйдет на трибуну и не озвучит то, что же предлагает Партия регионов», - отметил депутат.

По словам Третьякова, после этого парламент «может продискутировать эту программу, а Янукович даст ответы и депутатскому корпусу, и обществу», что же он реально предлагает.

«Возможно, в инициативах ПР есть много рационального зерна, - тогда эти инициативы должны найти поддержку зала», - отметил Третьяков. При этом он напомнил о своей, высказанной ранее инициативе, что Партия регионов может предложить на рассмотрение коалиции список кандидатов на министерские должности в правительстве по квоте НСНУ, «если они будут отвечать профессиональным вызовам».