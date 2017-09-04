В Харькове задержали 18 российских шпионов - Грицак

В августе в Харькове были задержаны 18 человек, работавших на российскую разведку. Об этом руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак сказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Недавно, 17 августа, в частности в городе Харькове нами задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек", - сказал Грицак.

Руководитель СБУ уточнил, что семеро из них уже уведомлены о подозрении. Также проведено 16 обысков, в результате которых изъято три гранаты, два гранатомета, тротиловые шашки и многое другое.

"Они проводили диверсионную разведывательную деятельность на нашей территории", - сказал Грицак и заметил, что задержанные - граждане Украины.

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По словам главы СБУ, руководил действиями этих лиц куратор, который находился в российском Белгороде. Грицак сказал, что куратор относится к российской разведке временной оперативной группы в Белгороде. "Мы знаем, кто этот человек, и именно он возглавлял деятельность этой группы на нашей территории", - уточнил Грицак.

По убеждению главы СБУ, в ходе следствия будут найдены ответы, при каких обстоятельствах и на каких условиях происходила вербовка задержанных лиц. "Основание для вербовки может быть разным - от материальной, идейно-политической, личной заинтересованности, компрометирующие материалы..., разное может быть основание вербовки. Главное, что все эти люди работали на Россию, и мы это доказали и продолжаем доказывать в ходе следствия ", - отметил Грицак.

Как сообщал УНИАН ранее, в Херсоне оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили сотрудницу херсонского Управления СБУ в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Отмечается, что правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.

«Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого наказания», ‒ подчеркнул Глава СБ Украины Василий Грицак.