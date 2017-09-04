Шахматист Карпов попал в черный список "Миротворца"

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов (в 1975-1985 годах) внесен в списки сайта "Миротворец", сообщает Четвертая власть.

В частности, среди причин такого решение указывается "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Антиукраинская пропаганда. Отрицание российской агрессии. Участник пропагандистского форума “Таврида 2014”, который проходил 10-20 августа 2014 на территории временно оккупированного Россией Крыма".

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В частности, Карпову вменяется ряд его интервью, в которых он оправдывал агрессию РФ в Крыму, например, газете "Аргументы и Факты".

"На международных встречах мы говорим немцам: «С Донбасса не стреляют из пушек по населенным пунктам на Украине. А на стороне ополченцев от обстрелов горят больницы и школы. Почему вы ничего не видите? Это же с вашего молчаливого согласия делается!». А они просто не хотят это обсуждать, закрывают глаза и уши, а потом быстро переводят разговор на другую тему", - заявил журналистам экс-чемпион мира.

Кроме того, Карпов не раз утверждал, что в Украине идет "гражданская война". В начале оккупации Крыма Карпов приезжал на полуостров (март 2014) и открыто агитировал за присоединение АРК к РФ.

При этом ранее Карпов не испытывал неприязни к Киеву. В 2013 он открывал в украинской столице международный шахматный турнир под эгидой "Сбербанка России".

Как сообщал УНИАН, в 2016 году министр информационной политики Юрий Стець прокомментировал скандал вокруг сайта «Миротворец». "Украинская власть [...] должна быть благодарна украинским волонтерам за их деятельность", - подчеркнул он.