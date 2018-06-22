Антикризисная программа: ПР и БЮТ не решаются скрестить ужа и ежа
Бютовцы неожиданно изменили свои подходы к программе Тимошенко. "Оппозиционный лев", словно по мановению волшебной палочки, стал мышонком-оппортунистом...
Идея одновременных досрочных выборов была основной площадкой для диалога Ющенко и Януковича. Лишение перспектив роспуска ВР лишает смысла такое сотрудничество…
Логика принятия решений украинскими парламентариями зачастую не поддается объяснению: оппозиция и коалиция неожиданно решили отложить на месяц рассмотрение антикризисной программы правительства Тимошенко. Если так пойдет дальше, то кризис может закончиться сам по себе, без участия украинской власти.
|Иван Кириленко и Александр Ефремов
Виктор Янукович, в начале апреля на площадях Киева и Симферополя клеймивший власть за неспособность преодолеть кризисные явления и выражавший готовность взять на себя полную ответственность за ситуацию в стране, неожиданно согласился с предложением политических оппонентов. Оппозиционный лев, словно по мановению волшебной палочки, стал мышонком-оппортунистом. Виктор Федорович убедительно подтвердил, что является политиком с терриконовым рейтингом – высоким, но не подкрепленным реальными достижениями. Янукович заметно тяготится пребыванием в оппозиции, но статус партийного вождя и экс-премьера не позволяет ему согласиться на предложения о сотрудничестве с властью…
Умиляет «региональная» аргументация собственной неожиданной пассивности: не хотим, дескать, портить согражданам пасхальное настроение. Правда, честнее было бы признать, что период пасхально-майских праздников большинство парламентариев предпочитают провести вдали от сограждан и государственных забот. В перспективе для новой аргументации бездействия хорошо бы купить календарь, где отмечены разнообразные праздники.
Если говорить серьезно, то очевидны несколько фактов. Первый, наиболее неприятный: ни власть, ни оппозиция не располагают реальными программами выхода из кризиса. Толстые пачки бумаги, которые согражданам представляют в качестве инициатив по борьбе с кризисом, являются набором нереальных к исполнению обещаний. Поэтому торжественные клятвы скрестить ужа и ежа, получив при этом несколько метров колючей антикризисной проволоки, звучат крайне неубедительно. Проблема в том, что противостояние кризису предполагает не увеличение налогового бремени или затягивание гаек в отношении малого и среднего бизнеса, а непопулярные меры вроде сокращения государственных расходов. Однако пойти на них накануне избирательной кампании (а то и двух) ни одна влиятельная политическая сила не решается.
|Янукович, Ахметов
Также стоит напомнить, что БЮТ и Партия регионов продолжают вялотекущие консультации о внесении изменений в Конституцию. Если результат не будет достигнут к концу июня, переговоры потеряют смысл до завершения президентских выборов. Все серьезные претенденты на кресло главы государства и без того втягиваются в избирательную кампанию. Однако будущий месяц переговорщики из бело-голубого и бело-сердечного лагерей могут использовать для достижения консенсуса. Его смысл понятен: принудительное и бесповоротное завершение политической карьеры Ющенко и разделение власти на максимально паритетных началах. Многое будет зависеть от того, готов ли Виктор Федорович стать Президентом, у которого не будет реальных рычагов власти. А если еще точнее – готовы ли к такому варианту событий многочисленные группы влияния в Партии регионов.
Цинично, как и полагается политикам, решая собственные задачи, парламентарии демонстрируют завидную крепость нервов. Их не смущает признание Украины одной из наиболее пострадавших от кризиса страны, равно как и падение кредитных рейтингов отечественных банков. И «регионалы», и бютовцы считают, что в промедлении с принятием антикризисной программы нет ничего страшного. Вы с ними согласны?
Евгений Магда