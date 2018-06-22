Антикризисная программа: ПР и БЮТ не решаются скрестить ужа и ежа

Идея одновременных досрочных выборов была основной площадкой для диалога Ющенко и Януковича. Лишение перспектив роспуска ВР лишает смысла такое сотрудничество…

Логика принятия решений украинскими парламентариями зачастую не поддается объяснению: оппозиция и коалиция неожиданно решили отложить на месяц рассмотрение антикризисной программы правительства Тимошенко. Если так пойдет дальше, то кризис может закончиться сам по себе, без участия украинской власти.

Утверждавшие, что программа действий правительства пылится в парламенте с декабря 2008 года, бютовцы неожиданно сменили свои подходы. Лидер парламентских «сердечников» Иван Кириленко предложил перенести рассмотрение антикризисных мер правительства, чтобы они могли пройти утверждение в парламентских комитетах. Бютовцы от имени Кабинета Министров обещают учесть в своем антикризисном плане и предложения Партии регионов, буквально на днях переданные представителям власти.

Виктор Янукович, в начале апреля на площадях Киева и Симферополя клеймивший власть за неспособность преодолеть кризисные явления и выражавший готовность взять на себя полную ответственность за ситуацию в стране, неожиданно согласился с предложением политических оппонентов. Оппозиционный лев, словно по мановению волшебной палочки, стал мышонком-оппортунистом. Виктор Федорович убедительно подтвердил, что является политиком с терриконовым рейтингом – высоким, но не подкрепленным реальными достижениями. Янукович заметно тяготится пребыванием в оппозиции, но статус партийного вождя и экс-премьера не позволяет ему согласиться на предложения о сотрудничестве с властью…

Умиляет «региональная» аргументация собственной неожиданной пассивности: не хотим, дескать, портить согражданам пасхальное настроение. Правда, честнее было бы признать, что период пасхально-майских праздников большинство парламентариев предпочитают провести вдали от сограждан и государственных забот. В перспективе для новой аргументации бездействия хорошо бы купить календарь, где отмечены разнообразные праздники.

Если говорить серьезно, то очевидны несколько фактов. Первый, наиболее неприятный: ни власть, ни оппозиция не располагают реальными программами выхода из кризиса. Толстые пачки бумаги, которые согражданам представляют в качестве инициатив по борьбе с кризисом, являются набором нереальных к исполнению обещаний. Поэтому торжественные клятвы скрестить ужа и ежа, получив при этом несколько метров колючей антикризисной проволоки, звучат крайне неубедительно. Проблема в том, что противостояние кризису предполагает не увеличение налогового бремени или затягивание гаек в отношении малого и среднего бизнеса, а непопулярные меры вроде сокращения государственных расходов. Однако пойти на них накануне избирательной кампании (а то и двух) ни одна влиятельная политическая сила не решается.

К тому же Виктора Януковича постигло несколько разочарований. Публичный реверанс Рината Ахметова в адрес правительства заставил некоторых аналитиков констатировать завершение политического романа между самым богатым украинцем и самым рейтинговым кандидатом в Президенты. Однако не все так просто – иного выдвиженца у Партии регионов просто нет, поэтому терпеть Виктора Федоровича в качестве вождя «регионалам» придется до завершения избирательной кампании. Не просто терпеть, а финансировать кампанию. Огорчило лидера оппозиции другое – Конституционный Суд, как утверждает «Коммерсант-Украина», не собирается давать Виктору Ющенко возможность распустить парламент. А этот вариант – с проведением одновременных досрочных выборов законодательного органа и главы государства – был, пожалуй, основной площадкой для диалога между Ющенко и Януковичем. Лишение перспектив роспуска Верховной Рады шестого созыва лишает смысла сотрудничество Президента и лидера оппозиции – последнему, возможно, теперь выгоднее дружить не против премьера, а с ней.

Также стоит напомнить, что БЮТ и Партия регионов продолжают вялотекущие консультации о внесении изменений в Конституцию. Если результат не будет достигнут к концу июня, переговоры потеряют смысл до завершения президентских выборов. Все серьезные претенденты на кресло главы государства и без того втягиваются в избирательную кампанию. Однако будущий месяц переговорщики из бело-голубого и бело-сердечного лагерей могут использовать для достижения консенсуса. Его смысл понятен: принудительное и бесповоротное завершение политической карьеры Ющенко и разделение власти на максимально паритетных началах. Многое будет зависеть от того, готов ли Виктор Федорович стать Президентом, у которого не будет реальных рычагов власти. А если еще точнее – готовы ли к такому варианту событий многочисленные группы влияния в Партии регионов.

Цинично, как и полагается политикам, решая собственные задачи, парламентарии демонстрируют завидную крепость нервов. Их не смущает признание Украины одной из наиболее пострадавших от кризиса страны, равно как и падение кредитных рейтингов отечественных банков. И «регионалы», и бютовцы считают, что в промедлении с принятием антикризисной программы нет ничего страшного. Вы с ними согласны?

Евгений Магда