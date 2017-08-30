"Считаю, что я эти деньги отрабатываю": Луценко о повышении ему зарплаты вдвое

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в августе его зарплата увеличится с 49 тыс. до 94 тысяч гривен.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С начала моей работы в должности генпрокурора я заявил, что повышение зарплат прокуроров возможно только после ощутимой активизации нашей работы. В прошлом году правоохранители выявили и отправили в суд 1739 коррупционеров и возвратили в бюджет 10 млрд грн. За полугодие 2017 года мы отправили в суд 1202 коррупционера и пополнили бюджет рекордными 45 млрд грн», - сообщил он.

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Именно поэтому, подчеркнул Луценко, он считает справедливым решение Верховной Рады и правительства о повышении зарплат прокуроров. Поэтому, по его словам, прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать 20-34 тыс. грн (было 16-23), прокурор региональной и местной - 14-26 тыс. грн (9-14). «Оклад генпрокурора и его заместителей правительство приравняло к руководителям других правоохранительных органов. Поэтому я получу за август 94 тыс. грн (было 49). Знаю, это много. Считаю, что я эти деньги отрабатываю», - подчеркнул Луценко.

Он также сообщил, что решил ежемесячно 24 тыс. грн выделять на благотворительные цели раненным в АТО.