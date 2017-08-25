Гражданин сверхдержавы пытался украсть военные секреты Украины - Луценко

В одном из столичных изоляторов уже месяц находится "гражданин сверхдержавы", который пытался украсть военные тайны Украины.

Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.

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"В одном из наших изоляторов находится гражданин одной очень большой сверхдержавы... Это не Россия и не США. Он подозревается СБУ в попытке украсть наши военные секреты", - сказал Луценко.

Генеральный прокурор уточнил, что "это произошло примерно месяц назад".

Напомним, телеканал CNN поздно вечером 24 августа обнародовал видеозапись проведенной в 2011 году украинскими спецслужбами операции по задержанию двух граждан КНДР, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет.

Видео, по информации телеканала, предоставили спецслужбы Украины на фоне сообщений СМИ о якобы получении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет.