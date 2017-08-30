В Житомирской области назначили нового прокурора

Прокурором Житомирской области стал Дмитрий Лубчук. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Житомирской области.

Согласно информации сайта Житомирской областной прокуратуры, с 29 августа этого года прокурором Житомирской области стал Дмитрий Лубчук Иванович.

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Перед этим в прокуратуру Житомирской области возглавлял Любомир Вийтович.

Ранее Лубчук уже занимал эту должность с апреля 2014 года по февраль 2015 года.

Справка УНИАН. Лубчук Дмитрий Иванович, 1957 года рождения, старший советник юстиции, родился в Емильчинском районе Житомирской области. В 1982 году он окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко. В органах прокуратуры работает с марта 1982 г. На должности прокурора Житомирской области работает с 29.08.2017 г.