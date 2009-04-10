Тимошенко дала 2 миллиарда на украинский спутник

Кабинет министров Украины сегодня на выездном заседании в Днепропетровске принял постановление о предоставлении в 2009 году правительственных гарантий в объеме до 2 млрд. грн. на разработку украинского спутника связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в создании спутника связи будут принимать участие четыре мировые аэрокосмические корпорации. Глава правительства отказалась назвать компании, заявив, что они будут обнародованы после подписания контракта.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, контракты планируется подписать в текущем году, работа над украинским спутником связи также начнется в текущем году.

По словам премьер-министра, запуск украинского спутника связи запланировано осуществить до 1 сентября 2011 года.