Ривненский губернатор говорит, что у Нашей Украины - уже аллергия на блоки

Председатель Ривненской областной организации “Народного Союза Наша Украина», председатель областной госадминистрации Виктор МАТЧУК считает, что эта партия имеет шанс вернуть свое политическое влияние в обществе, если проведет небольшие, но радикальные изменения в органах руководства партии.

Такое мнение В.МАТЧУК выразил в комментарии УНИАН.

Он считает, что для этого нужно в первую очередь «набраться мужества и отказаться от «услуг» тех, кто и так ничего не делает в партии, и вовлечь в ее руководство людей, которые способны системно, спокойно, без истерики, повернуть работу партии в конструктивное русло».

По мнению В.МАТЧУКА, такую работу мог бы наладить бывший активный деятель НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ, если бы он вернулся в политическое руководство партии. По словам МАТЧУКА, у него нет никаких сомнений в том, что в таком случае дела у партии наладились бы, «поскольку Роман Петрович, независимо от должности, которую он занимал, независимо от того, какой период был в его жизни, всегда ассоциировался у людей с такими понятиями, как системность в работе, прозрачность в принятии решений, логичность и огромное внимание к каждому человеку, с которым он работает».

По мнению В.МАТЧУКА, основная проблема в руководстве НСНУ сейчас заключается в том, что ее лидер, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, фактически не имеет возможности уделять достаточно времени вопросам руководства партией, а те люди, которые стали народными депутатами Украины благодаря партийной поддержке, не уделяют должного внимания партийной работе.

Губернатор считает, что довольно много партактивистов «начали решать какие-то личные вопросы, а многие начали даже менять партийные цвета и партийные приоритеты». И это, по мнению В.МАТЧУКА, «стало проблемой партии, и эта проблема приобрела угрожающий характер».

Отвечая на вопрос относительно возможного участия НСНУ в досрочных парламентских выборах, если такие состоятся, В.МАТЧУК отметил, что у партии «выработалась устойчивая аллергия на создание каких-либо блоков, поскольку партия уже дважды поплатилась за это”. Поэтому он не исключил, что партия будет идти на выборы самостоятельно. Во всяком случае, в блоке, по мнению В.МАТЧУКА, не должно быть восемь или десять партий.

Губернатор считает, что проблемы в блоках возникали не во время выборов, а тогда, когда отдельные партии, которые были представлены несколькими депутатами, после прохождения в Верховную Раду «надували щеки и начинали делать вид, насколько они независимые, самостоятельные и правильные». Однако В.МАТЧУК не исключает вариант, что может обсуждаться и политическое решение относительно блокирования в случае, если будут проводиться одновременно и парламентские, и президентские выборы. “И тогда, чтобы людям было понятно, с кем ассоциируется имя Виктора ЮЩЕНКО, может быть создано что-то вроде Блока Виктора Ющенко», - отметил он.

По словам В.МАТЧУКА, чтобы вернуть у людей доверие к партии в ближайшее время будут сделаны «решительные шаги для того, чтобы внести изменения в организационную структуру партии, а с другой стороны – вернуть людям способность виденья того, что их партия является идеологической, то есть, какие идеалы она отстаивает».