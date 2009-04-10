Парадный вход в Секретариат Ющенко до сих пор прикрыт тряпкой

Последствия вчерашнего инцидента у парадного подъезда в СП до сих пор не ликвидированы.

Напомним, что вчера вечером некий мужчина разбил четыре стекла в дверях центрального входа в здании Секретариата Президента. Позже правоохранительные органы сообщили, что хулиган приехал из Сумской области и у него не все в порядке с головой.

Как убедился корреспондент «Обкома»,состоянием на 11.50 10 апреля стекла в двери так и не вставили, а пробоины прикрыты какой-то занавеской. То ли в стране стекло кончилось, то ли сказывается отсутствие Виктора Ющенко, второй день пребывающего в Баку.