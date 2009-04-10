Азаров заявляет, что Тимошенко пытается отвести глаза МВФ

Член парламентской фракции Партии регионов Верховной Раде, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ критикует позицию Кабинета министров относительно реализации антикризисной программы без внесения изменений в государственный бюджет.

«Украина существует практически без бюджета, без антикризисной программы и с недееспособным правительством», - говорится в комментарии Н.АЗАРОВА, переданном агентству УНИАН пресс-службой народного депутата.

Согласно информации Н.АЗАРОВА, правительство Юлии ТИМОШЕНКО не намерено подавать для рассмотрения в Верховную Раду проект изменения государственного бюджета вместе с так называемой антикризисной программой.

«Министерство экономики не работает над пересмотром макроэкономических показателей, а в Министерстве финансов, соответственно, никто не работает над подготовкой реалистичных изменений в бюджет. То есть, продолжается существование по принципу «авось кривая вывезет», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он убежден, что рассматривать какие-либо программы правительства без того, чтобы им соответствовали изменения в бюджет, определяющие ресурсы для выполнения таких программ, – абсолютно бессмысленно.

Н.АЗАРОВ считает, что по итогам развития социально-экономической ситуации в первом квартале 2009 года «Украина стала зоной экономического бедствия».

«К сожалению, пессимистический прогноз Всемирного банка о падении ВВП на 9% и витка инфляции до 16,4%, а с моей точки зрения, более 25%, вполне реален», - констатировал депутат.

Также Н.АЗАРОВ прогнозирует, «что во втором полугодии страна столкнется с полномасштабным бюджетным кризисом, многократно более тяжелым, поскольку правительство с начала года разбазарило все скудные ресурсы, влезло в астрономические внутренние и внешние долги, загнало экономику в глубокую тень».

«То, что правительство ТИМОШЕНКО выдает за «антикризисный план» - не более чем хаотичный набор пожеланий, намерений, призванных отвести глаза Международному валютному фонду. В правительственной «программе» нет честного анализа ситуации, нет правдивых сигналов экономике», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, программа не решает ни одной из реально обостряющихся проблем: занятости, социальной защиты, повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты, пенсии, прекращения падения целых отраслей экономики, укрепления гривны, наведения порядка в банковской системе.