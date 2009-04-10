Ющенко будет уговаривать МВФ в «Борисполе»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня после завершения официального визита в Азербайджанскую Республику, ориентировочно в 17.00, проведет в аэропорту «Борисполь» встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, председатель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ 8 апреля прилетела в Киев.