Ющенко будет уговаривать МВФ в «Борисполе»
10:39, 10 апреля 2009Политика
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Президент прилетит из Азербайджана
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня после завершения официального визита в Азербайджанскую Республику, ориентировочно в 17.00, проведет в аэропорту «Борисполь» встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщал УНИАН, председатель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ 8 апреля прилетела в Киев.
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