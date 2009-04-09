Костенко: так называемые "новые политики" - это только проект

Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что появление новых политиков является новым политическим проектом для “захвата власти”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

По его словам, нынешние новые политики, предлагаемые обществу, это «люди со старым багажом».

«Они так же думают о едином центре управления всем и вся, а не о распределении власти и взаимодействии власти, исходя из демократических принципов организации власти, - отметил Ю.КОСТЕНКО. – И эти политики, так называемые новые политики, очень далеки от того, что такое украинский национальный интерес».

По его словам, в Украине постоянно «навязывается мнение, что все старое нужно отбросить, а новое что-то привести, забывая, что это новое уже было в десяти партиях, что все это новое – это очень хорошо забытое старое».

«Сейчас эти новые политики – это лишь новый проект захвата власти теми, кто эту власть за 18 лет превратил в свои доходы», - добавил руководитель УНП.