ЕЦ и дальше не будет поддерживать два «антикризисных» проекта

Народные депутаты группы “Единый Центр” на следующей неделе не будут голосовать за законопроекты, которые только называются антикризисными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины, член Президиума “Единого Центра” Василий ПЕТЕВКА.

По его словам, «все антикризисные законы, которые касаются Украины и украинцев, у вас (журналистов) не будет аргументов назвать, что мы их не поддерживаем».

«Все остальные законопроекты, которые только носят название антикризисные, не решают проблем кризиса - мы поддерживать не будем», - отметил народный депутат.

«Мы не поддерживаем категорически увеличение налогов для малого бизнеса, то, что было предложено антикризисными мероприятиями, - добавил народный депутат. - Мы считаем, что во времена кризиса это абсолютно лишнее. Мы категорически против этого и поддерживать не будем».

В.ПЕТЕВКА высказался за «реальный пересмотр бюджета и реальные средства». «А временно латать дыры - мы категорически против», - заявил он.

«Потому эти два законопроекта, которые не были приняты, а носили название антикризисных в предыдущую неделю, они также нами не будут поддержаны и в этот вторник», - отметил политик.