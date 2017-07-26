Посол Украины призвал сенатора Сасса поддержать предоставление Украине летального вооружения

Посол Украины в США Валерий Чалый призвал сенатора от Республиканской партии Бенджамина Сасса поддержать предоставление Украине летального оружия.

Как говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Соединенных Штатах, Чалый ознакомил сенатора с актуальной ситуацией на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

"Валерий Чалый обратился к сенатору Сассу как члену Комитета Сената по вооруженным силам с просьбой поддержать принятие Сенатом США законодательных решений по усилению американской помощи Украине в сфере обороны и безопасности. При этом также подчеркивалась важность скорейшего предоставления нашей стране летальных вооружений оборонного характера, что стало бы эффективным сдерживающим фактором дальнейшей агрессии РФ", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении оружия для борьбы против пророссийских боевиков на Донбассе.

Кремль в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ответ на слова Волкера отметил, что «любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения в Донбассе, будут отдалять урегулирование конфликта на востоке Украины».

В свою очередь Волкер ответил, что возможные поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии не могут спровоцировать Россию, поскольку она уже сосредоточила на оккупированной части украинской территории большой военный контингент.