Зрадофилы тянут Украину назад не меньше, чем воры и импотенты среди власти - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что "зрадофильство" является одной из крупнейших и серьезнейших проблем украинского общества сегодня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отреагировав на материал главного редактора издания "Зеркало недели" Юлии Мостовой.

"Я не согласен с предложенным уважаемой Юлией Мостовой общественным выбором "ехать - оставаться", - написал генпрокурор.

Луценко уверен, что выбор находится в другой плоскости.

"Зрадофилы тянут Украину назад не меньше, чем воры и импотенты среди власти. Бракованные власть имущие - гирями сковывают обществу ноги. От зрадофильського "все пропало!" - у многих опускаются руки", - написал он.

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При этом Генпрокурор не относит себя к тем, кто "мечтает дождаться новой страны", а к тем, кто "с ошибками и очень медленно, но творит ее".

"В средах зрадофилов и их противников есть разные, часто недружественные между собой люди. Но не их внутренние распри являются важными", - добавил Луценко.

Также он уверен, что действительно есть очень разные люди.

"Одни едут отдыхать в оккупированный Крым. Другие - воевать и волонтерить в АТО. Одни воруют все, до чего дотянутся, даже на борьбе с коррупцией. Разделение в стране - не в том, кто уедет и кто останется. Разделение на тех, кто берет ответственность на себя и тех, кто во всем винит других", - написал он.

Также Юрий Луценко поделился успехами тех, кто остается "оптимистами" и работает на благо страны.

При этом Генпрокурор призвал присоединиться к "оптимистам".

"Создавать новый бизнес, чтобы платить все налоги. Побеждать в конкурсе на новых судей или прокуроров, чтобы восстановить справедливость. Работать в новых СМИ без оплаченных наличными рекламы, джинсы и манипуляций", - написал он.