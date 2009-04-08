Балога не понимает, почему Тимошенко и Литвин воды в рот набрали

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА констатирует, что сегодня ни Кабинет министров, ни Верховная Рада не сформулировали четкого ответа на предложение Президента Виктора ЮЩЕНКО об одновременных досрочных выборах главы государства и парламента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По словам В.БАЛОГИ, комментарии на эту тему отдельных членов правительства и народных депутатов нельзя считать позицией правительства и ВР, непонятной остается отношение к президентской инициативе премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя парламента Владимира ЛИТВИНА.

По словам главы Секретариата Президента, прошло пять дней с тех пор, как В.ЮЩЕНКО заявил о своей готовности пойти на досрочные президентские и парламентские выборы, чтобы одномоментно обновить всю конфигурацию власти для преодоления политического и экономического кризиса. По мнению В.БАЛОГИ, учитывая, что кризисные процессы в государстве ежедневно только усиливаются, два государственных института - Кабмин и Верховная Рада - должны были бы оперативно отреагировать на такое предложение.

«Президент пригласил правительство и парламент, в том числе все фракции, к предметному диалогу, которого ожидает все общество. Пока же только В.ЮЩЕНКО четко очертил пути выхода из кризиса через качественное обновление власти. Вопрос поставлен ребром, однако с улицы Грушевского слышен лишь разрозненный хор, однако единого мотива нет. Создается впечатление, что и премьер-министр, и председатель Верховной Рады всячески обходят эту тему», - сказал В.БАЛОГА.

Он предположил, что Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЛИТВИН попробуют сместить акценты на парламентское постановление о назначении выборов Президента на 25 октября. Однако, по словам В.БАЛОГИ, такая тактика не даст желаемого результата. В первую очередь, из-за того, что это решение Верховной Рады, которое противоречит Основному Закону, еще должно быть подтверждено Конституционным Судом. Во-вторых, все общество хочет решительного и глубокого обновления власти как инструмента преодоления кризиса. Люди хорошо понимают, что выполнить эту задачу только переизбранием главы государства нельзя, отметил глава Секретариата Президента.

«Постановление о выборах Президента 25 октября, кроме его явного несоответствия Конституции, в действительности сохраняет действующую неэффективную власть. Ведь остаются и недокоалиционная Верховная Рада, и Кабинет министров, который работает без поддержки парламентского большинства. То есть ничего во власти не изменится: Ю.ТИМОШЕНКО и дальше будет руководить непрофессиональным правительством, а в Раде будет оставаться недееспособная коалиция, которая без коммунистов или ситуативных договоренностей с оппозицией не может принять ни одного закона. Обществу такая расшатанная, абсурдная по сути власть не нужна», - считает В.БАЛОГА.

Глава Секретариата обращает внимание, что после инициативы Президента об одновременных выборах в Раде снова заговорили о вероятных новых форматах коалиции, в частности, между БЮТ и Партией регионов. Однако планы создать такое большинство малореальны, поскольку из того качества политических сил, которые сейчас представлены в парламенте, вряд ли выйдет крепкая, стабильная и дееспособная конструкция, убежден В.БАЛОГА.

«Как ни крути, а при нынешней ситуации в Верховной Раде выход один - досрочные выборы. Не стоит составлять «Лего» из материала, который не подходит друг к другу ни по цвету, ни по назначению, ни по креплению. Поэтому парламент и правительство должны присоединиться к предложению Президента и совместно начать работать над политическим и юридическим оформлением одновременных выборов», - отметил В.БАЛОГА.