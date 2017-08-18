Кабмин одобрил отставку Радецкого из НАПК

Кабинет министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом говорится в распоряжении правительства № 540-р от 18 августа 2017 года.

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"Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по предотвращению коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке (пункт 7 части десятой статьи 5 Закона Украины" О предотвращении коррупции")", - говорится в распоряжении.

Как известно, Руслан Радецкий был назначен членом НАПК 16 марта 2016 года.

В соответствии с законодательством, в состав НАПК должны входить пять членов, назначаемых на должность Кабинетом министров сроком на четыре года по результатам конкурса.

Ранее в июне 2017 года подал в отставку с должности члена НАПК Руслан Рябошапка.

Недавно конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов НАПК выбрала адвоката, доцента кафедры международного частного права Киевского национального университета Александра Серегина членом антикоррупционного ведомства.

Таким образом, в настоящее время в состав НАПК входит три члена: Наталья Корчак (председатель НАПК), Александр Скопич и Александр Серегин.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в служебном кабинете Радецкого прошел обыск в связи с фальсификацией документов. Тогда Радецкий заявил, что не собирается писать заявление об отставке, несмотря на обыски и на «давление в работе».