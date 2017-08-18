МИД отреагировал на очередной "визит" Путина в оккупированный Крым: циничное пренебрежение международным правом

В Министерстве иностранных дел Украины назвали очередной «визит» президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым грубым нарушением государственного суверенитета Украины. Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

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"18 августа 2017 года начался очередной «визит» делегации во главе с президентом РФ Путиным в украинский город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

"Украинская сторона считает упомянутый «визит», как и другие т.н. поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - заявляют украинские дипломаты.

В связи с этим подчеркивается, что Автономная Республика Крым и город Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах.

"Это признается всем миром, который уже дал надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации, в том числе путем введения против нее соответствующих ограничительных мер (санкций)", - отметили в МИД.

Также сообщается, что Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли в оккупированный Севастополь.

«Путин во время рабочей поездки в Крым посетил новую общеобразовательную школу «Образовательный центр «Бухта Казачья» в Севастополе. Президента сопровождали полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева», - сообщили в пресс-службе Кремля.