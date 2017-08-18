Путин и Медведев прибыли в оккупированный Севастополь

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли в оккупированный Севастополь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, «Путин во время рабочей поездки в Крым посетил новую общеобразовательную школу «Образовательный центр «Бухта Казачья» в Севастополе. Президента сопровождали полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева».

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Сообщается, что образовательный центр возведён в жилом микрорайоне Бухта Казачья – бывшем военном городке. Строительство комплекса началось до оккупации полуострова - продолжалось пять лет и завершилось в январе этого года. Построенный школьный корпус рассчитан на приём свыше тысячи учеников.