Путин и Медведев прибыли в оккупированный Севастополь

17:34, 18 августа 2017
Политика
1659 0

Путин во время рабочей поездки в Крым посетил новую общеобразовательную школу «Образовательный центр «Бухта Казачья» в Севастополе.

Путин и Медведев / REUTERS

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли в оккупированный Севастополь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, «Путин во время рабочей поездки в Крым посетил новую общеобразовательную школу «Образовательный центр «Бухта Казачья» в Севастополе. Президента сопровождали полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева».

Читайте такжеЛавров сравнил Крым в составе Украины со сдачей Ленинграда Гитлеру

Сообщается, что образовательный центр возведён в жилом микрорайоне Бухта Казачья – бывшем военном городке. Строительство комплекса началось до оккупации полуострова - продолжалось пять лет и завершилось в январе этого года. Построенный школьный корпус рассчитан на приём свыше тысячи учеников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Путин и Медведев#Путин прибыл в Севастополь