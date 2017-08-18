Глава Пентагона Меттис приедет в Украину на День Независимости

Секретарь департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Джеймс Меттис осуществит визит в Украину на День Независимости, 24 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

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В частности, говорится, что глава американского оборонного ведомства начнет 19 августа зарубежные визиты в страны Среднего Востока и Европы с целью подтверждения неизменной верности США стратегическому партнерству со странами указанных регионов.

"Секретарь завершит свое путешествие в четверг, 24 августа, своим первым визитом в должности секретаря обороны в Киев (Украина)", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в Украине Меттис проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Во время этих встреч секретарь снова заверит наших украинских партнеров, что Соединенные Штаты сохраняют решительную настроенность на достижение цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепление стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - отмечается в сообщении. На пути в Украину министр обороны США посетит Иорданию и Турцию.