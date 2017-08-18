Незаконно осужденного в РФ крымского татарина Зейтуллаева этапируют в Башкортостан - генконсульство

Незаконно осужденного на территории России крымского татарина Руслана Зейтуллаева этапируют в Башкортостан. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону в социальной сети Facebook.

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"Осужденный в ходе российских репрессий против крымскотатарского народа в оккупированной АР Крым политический заключенный Руслан Зейтуллаев стал еще дальше от Родины. Украинца этапируют из г. Ростов-на-Дону в одно из пенитенциарных учреждений Республики Башкортостан", - говорится в сообщении .

Как сообщал УНИАН, 27 июля Верховный суд России увеличил Зейтуллаеву срок заключения с 12 до 15 лет.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористической группировке» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористической группы. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. 26 апреля 2017 года суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам заключения.