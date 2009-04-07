Единый центр потерял губернатора

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ вышел из рядов партии "Единый центр". Об этом сообщает Управление прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

По информации управления, В.БОНДАРЬ считает необходимым объединиться с прагматичными политиками ради преодоления экономического и политического кризиса в стране. Он убежден, что главным столпом, вокруг которого сегодня возможно объединиться, является Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

„Я реально оцениваю собственные дела, поступки и текущую ситуацию. Для того, чтобы не вызывать дальнейшую дискуссию относительно моих взглядов на реальное состояние дел, считаю необходимым выйти из партии «Единый Центр». Уверен, что глава государства поддержит такое решение”, - отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля с.г. президиум и политический совет партии «Единый центр» принял решение освободить от должности заместителя председателя партии главу Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ и заслушать вопрос относительно дальнейшего его пребывания в рядах “Единого центра” на следующем заседании президиума партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого центра”, такое решение было принято по результатам рассмотрения публичных заявлений заместителей председателя партии В.БОНДАРЯ и председателя Севастопольской городской администрации Сергея КУНИЦЫНА, сделанных ими в средствах массовой информации.

В отношении С.КУНИЦЫНА было принято решение о перенесении рассмотрения данного вопроса на следующее заседание президиума “Единого центра”.