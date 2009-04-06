Ющенко на следующей неделе внесет в Раду закон об открытых списках

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтверждает готовность на следующей пленарной неделе внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменении избирательной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что речь идет об изменении избирательной системы на основе открытых списков.

Как сообщал УНИАН, следующая пленарная неделя в Верховной Раде будет с 14 по 17 апреля.