Ющенко на следующей неделе внесет в Раду закон об открытых списках
16:22, 06 апреля 2009Политика
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Ванникова дала брифинг
|Ирина Ванникова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
Она напомнила, что речь идет об изменении избирательной системы на основе открытых списков.
Как сообщал УНИАН, следующая пленарная неделя в Верховной Раде будет с 14 по 17 апреля.
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