Украинские партии массово скупают рекламу за государственные средства - КИУ

Комитет избирателей Украины в рамках проекта «Дословно» проанализировал финансовые отчеты парламентских политических партий за II квартал (апрель-июнь) 2017 года. Соответствующие отчеты партии должны подать в НАПК и обнародовать на собственных сайтах до 9 августа, говорится на сайте КИУ.

Радикальная партия Олега Ляшко, «Самопомощь» и «Оппозиционный блок» тратят значительные проценты средств на размещение политрекламы. Блок Петра Порошенко – вкладывает деньги в развитие партийной сети. «Народный Фронт» и «Батькивщина» – тратят все средства на аренду помещений и заработную плату.

За апрель-июнь РПЛ потратила на уставную деятельность 13 млн. грн., из которых 12,8 млн. грн. составили средства госбюджета. 45% всех средств было потрачено на рекламу по ТВ: больше всего, 3,2 млн., было передано ООО «Информационное агентство «112-Украина и 1,9 млн. грн. – ООО «Новости 24». Для сравнения: на заработную плату РПЛ потратила 2,4 млн. грн., на аренду помещений – 0,3 млн. грн.

«Самопомощь» потратила за три месяца 19,8 млн., из которых 98% составили средства Государственного бюджета. Больше всего средств, 26% всей суммы, «Самопомощь» потратила на издательскую деятельность, а именно на печать и распространение партийной газеты. Более 1 млн. ушло на рекламу по ТВ и радио. 23% средств было потрачено на материальные расходы и оплату услуг, 19% – на заработную плату, 8% – на аренду помещений. Среди прочего партия оплатила социологическое исследование у 1,2 млн. грн.

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«Оппозиционный блок» впервые отчитался о расходовании средств из Государственного бюджета. За апрель-июнь партия потратила наименьшее из всех политических сил – 3 млн. грн. (1,3 млн. – средства госбюджета). Треть всех средств Опоблок направил на политическую рекламу. В частности, 1 млн. было потрачено на размещение наружной политической рекламы, 1.5 млн. – на аренду помещений. Рекламные материалы были оплачены за собственные средства партии.

Блок Петра Порошенко «Солидарность» в течение II квартала тратил исключительно средства из госбюджета. Всего было потрачено 22,1 млн. грн., что является наибольшим показателем из всех партий. 62% средств было направлено на содержание местных организаций партии, 9% - на заработную плату, 7% - на материальные расходы и оплату услуг.

«Батькивщина» потратила на свою деятельность 4,3 млн. грн. (из них 4 млн. – средства госбюджета). Треть средств, 32%, «Батькивщина» направила на аренду помещений, 28% - на материальные расходы и оплату услуг, 14% - на заработную плату.

«Народный Фронт» потратил за три месяца 21,3 млн., из которых 18,7 млн. составили средства из госбюджета. Все затраты пошли на заработную плату (36%), аренду помещений (37%) и оплату налогов и сборов (24%). В центральном аппарате партии работает 27 человек, в местных организациях – 616. При этом ни одна местная организация партии не имеет статуса юридического лица, что свидетельствует о централизованном характере управления.

«Во II квартале Радикальная партия Ляшко и «Самопомощь» продолжают позорную практику расходования государственных средств на саморекламу. Вместо того, чтобы развивать местные ячейки, проводить обучение партийцев, работать с избирателями, эти политические силы банально скупают рекламу, фактически выбрасывая на ветер деньги налогоплательщиков. КИУ разработал изменения в законодательство о госфинансировании партий, которые среди прочего предусматривают запрет политрекламы за бюджетные средства», - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Во II квартале 2017 года «Народный Фронт» получил из Государственного бюджета Украины 28,4 млн. грн., БПП «Солидарность» - 28 млн., «Самопомощь» - 25,1 млн., Опоблок – 12,1 млн., Радикальная партия Олега Ляшко – 9,5 млн, «Батькивщина» - 7,2 млн. грн.