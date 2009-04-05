Яценюк: Москва будет ставить на того, кто сильнее

Россия не будет делать ставку на какого-либо кандидата в президенты Украины. Такое мнение в интервью "Эхо Москвы" высказал бывший спикер Верховной Рады Арсений Яценюк.

Он пояснил свою позицию тем, что поддержка со стороны России для самого кандидата означает проигрыш.

"Ставка из Москвы на какого-либо кандидата в президенты Украины означает проигрыш внутри Украины", - такое мнение выразил бывший спикер Верховной Рады Украины Арсений Яценюк. По его мнению, "у России нет интереса ставить на какого-то одного кандидата, у Москвы будет только один интерес: Москве нужны понятные люди, с которыми можно работать", - подчеркнул он и добавил, что "Москва будет ставить на того, кто сильнее, ставить не на выборы, а ставить на дальнейшие отношения". "Москве нужны понятные, четкие, прагматичные подходы, если сказано слово, оно должно быть выполнено", - сказал он. А.Яценюк также подчеркнул, что украинцы "хотят видеть не промосковского, не провашингтонского президента, а проукраинского и прокиевского президента". "Какие-либо политические заговоры то ли с Западом то ли с Востоком означают только одно - это выдача векселей уже перед президентской кампанией, а их придется потом гасить, а векселя бывают разные", - сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина не вмешивалась в президентские выборы в России – никто не разыгрывал "украинскую карту и не делал ставку из Киева", - сообщил бывший спикер Верховной Рады Украины.