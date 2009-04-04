Всемирный банк раскритиковал тимошенковский законопроект

Проект закона о государственных закупках, разработанный ко второму чтению Комитетом Верховной Рады по вопросам экономической политики, не отвечает международной практике и директивам Европейского Союза.

Как пишет «Зеркало недели» , об этом говорится в письме Всемирного банка от 26 марта на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, текстом которого располагает издание.

В письме ВБ сообщает, что законопроект «не отвечает международной практике и директивам ЕС, в нем прослеживается намерение возобновить работу непрозрачной и неприемлемой институциональной структуры». При этом объяснение конкретных причин не приводится.

Директор ВБ в Украине, Молдове и Беларуси Мартин РАЙЗЕР рекомендует использовать законопроект, ранее разработанный Министерством экономики Украины в сотрудничестве с экспертами ВБ, а также обратиться к экспертам Еврокомиссии для обеспечения его соответствия директивам ЕС. Также он предложил создать совместную рабочую группу.

Как отмечает издание, нормы подготовленного парламентским комитетом законопроекта, официальную копию которого предоставила «ЗН» Инна БОГОСЛОВСКАЯ, действительно содержат высокий риск появления общенациональных коррупционных схем.

Так, проект закона предусматривает, что рассмотрение жалоб передается «независимому коллегиальному органу» - комиссии, в состав которой должны войти 9 представителей органов власти и 8 «независимых специалистов, которые не являются госслужащими, не имеют отношения к органам госвласти и предприятиям», а также к Уполномоченному органу.

Предусмотрено, что персональный состав комиссии и изменения в нем утверждаются Верховной Радой по представлению Кабинета министров. Ротация членов комиссии осуществляется каждые три года. Организационно-методическое и информационное обеспечение осуществляет один из органов госвласти, главной задачей которого является осуществление государственного финансового контроля. Этот орган определяет Кабинет министров.

Законопроект предусматривает, что цена конкурсного предложения должна соответствовать специальной методике ее расчета, которую утверждает комиссия. Кроме того, «представителям общественности и СМИ» предоставляется право «в случае выявления нарушений требований законодательства обращаться в комиссию», и на основании этих обращений комиссия сможет принимать решения, в частности, блокирующие закупки.

Так же из режима закона выводятся «хозобщества, в уставном капитале которых 60 и более процентов принадлежат государственным предприятиям, и хозобщества, в уставном капитале которых государственная или коммунальная доля акций превышает 50%».

Ранее специалисты Минэкономики в сотрудничестве с экспертами ВБ разработали базовую редакцию законопроекта, которую Всемирный банк признал приемлемой. Эксперты ВБ, в частности, настаивали на необходимости четко разделить «административное и операционное распределение в Уполномоченном органе функций надзора и рассмотрения жалоб», лишить этот орган функций прямого контроля. Кроме того, удалить из закона большую часть исключений, поскольку они выводят значительную часть бюджетных средств из-под контроля.