"ДНР" намерена до 1 сентября открыть "представительство" во Франции – ИС

Власти «ДНР» намерены по указанию российских кураторов открыть представительства в странах Евросоюза.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, оккупанты хотят к сентябрю открыть представительство во французском городе Марсель.

«Министерство иностранных дел ДНР» во исполнение указания кураторов из ФСБ РФ и А. Захарченко, активизировало работу по созданию т.н. «представительств республики» в странах ЕС. В настоящее время «министерство» проводит организационные мероприятия по открытию до 1 сентября с.г. «представительства ДНР во Франции» (г.Марсель)», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября прошлого года представители группировки «ДНР» устроили в чешском городе Острава открытие своего «представительского центра», который они назвали «своим первым дипломатическим учреждением» в Европе.

МИД Чехии заверил, что никаких дипломатических полномочий оно не имеет и зарегистрировано как общественное объединение. В дипломатическом ведомстве Чехии тогда сообщали, что решили через суд добиваться ликвидации этой организации. Впоследствии суд в Чехии ликвидировал самопровозглашенное «представительство ДНР» как незаконное.