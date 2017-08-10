Адвокат Януковича выступил в суде в защиту Путина

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Виталий Мешечек выступил в защиту президента России Владимира Путина в ходе заседания Оболонского райсуда Киева.

После просмотра видеодоказательства, где президент РФ рассказывает о том, что в Крыму местные жители убедили украинских военных не оказывать сопротивление и "выполнить волю народа", Мешечек заметил, что Путин нигде не сказал, что речь шла о сопротивлении российским военным.

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Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.