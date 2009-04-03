Ющенко уехал в Хмельницкую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область, где он посетит полигон 8-го отдельного полка специального назначения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО ознакомится со структурой и боевым составом ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ, боевыми возможностями и состоянием ракетных комплексов, а также реактивных систем залпового огня.

Кроме того, Президента проинформируют о перспективах развития вооружения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня для потребностей ВСУ. В.ЮЩЕНКО также ознакомится с заданиями и боевыми возможностями подразделений спецназначения, организацией и проведением мероприятий боевой подготовки их личного состава.

Президент, в частности, увидит действия личного состава подразделений спецназначения Сухопутных войск ВСУ и Главного управления разведки Минобороны.

В.ЮЩЕНКО также осмотрит образцы вооружения и снаряжения подразделений спецназначения и пообщается с военнослужащими 8-го отдельного полка спецназначения и 19-й ракетной бригады. Президент вручит десяти военным памятные часы.

Также Президент ознакомится с ходом создания Сил специальных операций ВСУ.

В поездке Президента сопровождают министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ и заместитель главы Секретариата Роман БЕССМЕРТНЫЙ.