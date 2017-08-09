Климкин раскритиковал скандальное заявление лидера немецких либералов о Крыме

Попытками оправдать аннексию Крыма некоторые политики превращаются в соучастников путинских преступлений. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Этим он прокомментировал высказывания председателя немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера о том, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать", пишет Deutsce Welle.

"Мы очень обеспокоены, что некоторые политики то и дело пытаются проигнорировать или даже оправдать очевидные нарушения международного права. Тем самым они воодушевляют агрессора на дальнейшие преступления и превращаются в соучастников путинских преступлений", - сказал Климкин.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что необходимо и дальше бороться всеми политическими и дипломатическими способами за "освобождение Крыма".

Напомним, 5 августа глава Свободной демократической партии Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. В то же время в немецком правительстве напомнили слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана.