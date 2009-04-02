Блок Литвина объявит недоверие мэру Киева
21:19, 02 апреля 2009Политика
1586
Завтра состоится пресс-конференция
3 апреля в 10.30 в УНИАН состоится пресс-конференция представителей Блока Литвина на тему "Как в Киевраде принимают незаконные решения".
В пресс-конференции примут участие председатель Шевченковского в г. Киеве районного совета Виктор ПИЛИПИШИН, председатель фракции Блока Литвина в Киевраде Валерий МОШИНСКИЙ, депутат от Блока Литвина в Киевраде Елена АНТОНОВА.
Речь пойдет, в частности, о решениях Киеврады от 2 апреля, которые были приняты без участия депутатов от Блока Литвина, однако их голоса были зачтены в поддержку упомянутых решений. В связи с этим Блок Литвина в Киевраде объявит недоверие мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его команде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter