Блок Литвина объявит недоверие мэру Киева

3 апреля в 10.30 в УНИАН состоится пресс-конференция представителей Блока Литвина на тему "Как в Киевраде принимают незаконные решения".

В пресс-конференции примут участие председатель Шевченковского в г. Киеве районного совета Виктор ПИЛИПИШИН, председатель фракции Блока Литвина в Киевраде Валерий МОШИНСКИЙ, депутат от Блока Литвина в Киевраде Елена АНТОНОВА.

Речь пойдет, в частности, о решениях Киеврады от 2 апреля, которые были приняты без участия депутатов от Блока Литвина, однако их голоса были зачтены в поддержку упомянутых решений. В связи с этим Блок Литвина в Киевраде объявит недоверие мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его команде.