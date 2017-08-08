Саакашвили в Вильнюсе: литовское гражданство не нужно, я должен вернуть украинское

Бывший председатель Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили прибыл с коротким визитом в Вильнюс, передает ru.delfi.lt. В столице Литвы Саакашвили принял участие в состоявшейся у здания посольства Российской Федерации акции протеста в связи с российской оккупацией земель Грузии в 2008 году.

Читайте такжеПограничники рассказали, что сделают с Саакашвили в случае его попытки попасть в УкраинуВ Вильнюсе Саакашвили заявил, что он не претендует на получение литовского гражданства, хотя и благодарен за такое предложение некоторых политиков Литвы. "Очень благодарен за такое замечательное предложение", - сказал бывший грузинский президент, добавив, что должен вернуть гражданство Украины.

"Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", - сказал Саакашвили, отвечая на вопрос, будет ли он добиваться литовского гражданства.

Он отметил, что в настоящее время может путешествовать, поскольку у него имеется украинский паспорт, и пообещал защищать свои права на украинское гражданство в судах этой страны.

Во второй половине дня вторника Саакашвили намерен отбыть из Вильнюса.

Как сообщал УНИАН, рассмотреть возможность предоставления Саакашвили литовского гражданства, после того, как он был лишен украинского гражданства Петром Порошенко, предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.