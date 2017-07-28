В Европарламенте предлагают обсудить предоставление Саакашвили гражданства Литвы

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс предлагает обсудить возможность предоставления гражданства Литвы бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили, сообщает baltnews.lt.

Читайте также"Удар ножом в спину": Саакашвили в интервью прокомментировал лишение украинского гражданстваПо мнению Пятраса Ауштрявичюса, прежде всего Михеилу Саакашвили надо предоставить хотя бы разрешение на проживание в Литве. Здесь Саакашвили мог бы учредить компанию, предоставляющую консультации или политический анализ. Предоставление литовского гражданства позволит Саакашвили осуществлять деятельность в Европе.

"Предоставление гражданства Литвы – сложное дело, его правовое регламентирование – строгое. Но не отметаю и такой возможности. Мне кажется, что президент Валдас Адамкус точно мог бы стать тем человеком, который замолвил бы слово за бывшего руководителя Грузии", - считает Пятрас Ауштрявичюс.

Бывший дипломат консерватор Жигимантас Павиленис тоже считает, что Литва могла бы принять грузинского политика, однако об этом должен попросить сам Михеил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили лишился грузинского гражданства в 2015 году. После этого он получил украинское гражданство, однако 27 июля в администрации украинского президента подтвердили, что Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины.