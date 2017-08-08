Лишенный украинского гражданства Саакашвили уехал из Польши - СМИ

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили выехал с территории Польши. Об этом в Twitter сообщает RadioZET.

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«Разыскиваемый грузинскими властями Саакашвили уехал из Польши», — говорится в твите.

Poszukiwany przez gruzińskie władze Micheil Saakaszwili wyjechał z Polski. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) August 8, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, 7 августа экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили въехал в Польшу из США по украинскому заграничному паспорту. Об этом он заявил в видеовыступлении на своей странице в Facebook.

"Я поехал в аэропорт (в США), сел на самолет. До моего паспорта не было никаких вопросов. Потом я приехал в Польшу, и мне сказали - "добро пожаловать", - сказал Саакашвили.

Напомним, недавно указом президента Украины Саакашвили был лишен украинского гражданства за якобы ложные сведения о себе, которые он указал при получении украинского гражданства два года назад.

Генеральная прокуратура Грузии дважды официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать бывшего президента страны Михеила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.