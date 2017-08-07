Территориальные споры: на карте мира показали все страны, которые зарятся на чужое (инфографика)

Эта карта свидетельствует о том, что территориальные споры — это действительность человечества, а не предмет истории. На карте, созданной аналитиками Corestone Corp, отмечены страны, имеющие территориальные споры хотя бы с одной другой страной.

Несмотря на то, что продолжают разгораться новые конфликты, в последнее время были решены некоторые пограничные споры. Например, между Буркина-Фасо и Нигером в 2013 году, Чили и Перу в 2014 году, Индией и Бангладеш в 2015 году.

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Украина была втянута в территориальные споры еще до 2014 года. Примерами являются обострение вокруг косы Тузла, судебный процесс по острову Змеиный. Незавершенная демаркация границ с соседями также остается фактором риска.