Суд наложил арест на имущество Добкина-старшего

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина.

Об этом говорится в постановлении суда.

В частности, суд наложил арест на два жилых дома нардепа, два автомобиля Toyota Land Cruiser, 2007 и 2013 годов, а также - земельный участок площадью 0,0083 га и винный погреб.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

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Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

15 июля суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Залог за Добкина внесли сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников и народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.