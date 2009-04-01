Костенко увидел «очередной заговор антиукраинских сил»

Очередным заговором антиукраинских сил” назвал народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО сегодняшнее голосование в парламенте за назначение выборов Президента Украины на 25 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, он отметил, что, „ссылаясь на расхождения между Конституцией и Законом „О выборах Президента Украины”, антиукраинское большинство в парламенте в очередной раз пытается угодить северному соседу, остановив полномочия первого Президента, который заботится об украинском национальном интересе, хотя бы на несколько месяцев раньше”.

В то же время, отметил Ю.КОСТЕНКО, „своими действиями антиукраинские силы в который раз засвидетельствовали, что сегодня власть в Украине меньше всего занимается проблемами влияния мирового финансового кризиса на Украину, а решает лишь вопрос как в Украине не допустить реализации украинской государственной политики”.

Согласно сообщению пресс-службы УНП, в случае противоречий между законами Украины и Конституцией высшую юридическую силу имеет Конституция Украины. В ст. 103 Конституции Украины отмечено: „Президент Украины избирается гражданами Украины на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет”; „Очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента”, напоминает пресс-служба УНП.