Третьяков понимает, за счет чего Балога хочет сохраниться в политике

Заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в парламенте Александр Третьяков призывает главу Секретариата Президента Виктора Балогу прекратить давать оценки деятельности парламента и парламентской коалиции.

«Вчера мы снова стали свидетелями оценочных суждений человека, который должен выполнять технические функции по Секретариату Президента. Ничего нового не услышали: мол, парламент – плохой, премьера - в отставку, а любое неэффективное голосование – это поражение большинства. Хочу довести до сведения господина Балоги, что не в его компетенции давать такие оценки, и тем более, не ему решать, какой законопроект поможет в кризисной ситуации, а какой нужно доработать», - подчеркнул замглавы фракции НУ-НС.

По словам Третьякова, «только маленькие люди пытаются вырасти за счет тех, кто действительно имеет вес. Точно так и Виктор Балога пытается сохраниться в политике, критикуя избранный народом парламент».

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