Кириленко говорит, что БЮТ - в шоке

БЮТ шокирован сегодняшним отказом Верховной Рады рассмотреть предложенные правительством антикризисные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы взволнованы, если не сказать шокированы, что после такого блестящего голосования в первой половине дня после перерыва наших коллег как будто подменили. По сути, за исключением членов коалиции – ни одного голоса», - заявил И.КИРИЛЕНКО. Он, в частности, утверждает, что «по команде в зале лидера той части «Нашей Украины», которая не вошла в коалицию, жестко было сказано, не голосовать ни за один законопроект».

В результате, заявил И.КИРИЛЕНКО, не решен вопрос по сбалансированию ситуации в НАК «Нафтогаз Украины», и нет возможности продолжить пенсионную реформу.

В связи с этим И.КИРИЛЕНКО отметил, что на сегодняшний день продолжение сотрудничества Украины с МВФ находится под вопросом.

Как сообщалось, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенных правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию "Нафтогазу" убытков при реализации импортного газа в 2009 году (№ 4266), а также изменения законов о пенсионном обеспечении (№ 3521, № 4217).

За включение этих документов в повестку дня голосовали максимум 207 народных депутатов из необходимых 226.

Принятие данных законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.