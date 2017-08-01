Порошенко анонсировал изменения в законодательстве о назначении и увольнении омбудсмена

Президент Петр Порошенко внесет на рассмотрение парламента предложения к изменениям в законодательство об омбудсмене. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как напомнили в пресс-службе, 31 июля президент подписал закон «О Конституционном Суде Украины». Этот закон направлен на реализацию изменений в Конституцию относительно организации и деятельности Конституционного суда, статуса судей Конституционного суда и института конституционной жалобы - нового дополнительного механизма защиты прав и свобод человека.

«Без этого закона указанные прогрессивные конституционные новации не могут заработать на практике, а потому промедление с введением его в действие недопустимо. Вместе с тем, в заключительные положения этого закона народными депутатами были включены нормы о процедуре назначения и увольнения омбудсмена. Это не касается функционирования Конституционного суда. Тем не менее, парламент принял закон о Конституционном Суде в целом вместе с этими нормами, а поэтому введение закона в действие без них невозможно», - отмечается в сообщении.

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В связи с тем, что вопрос процедуры назначения и увольнения омбудсмена требует отдельного решения, в ближайшее время президент внесет на рассмотрение парламента предложения о внесении изменений в закон «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» и в закон «О Регламенте Верховной Рады Украины» в части назначения и увольнения омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, 31 июля президент Петр Порошенко подписал Закон "О Конституционном Суде Украины", который был принят Верховной Радой 13 июля. Правозащитники, подписали обращение к Порошенко с призывом не подписывать закон о Конституционном Суде, который предусматривает открытое голосование за кандидатуру омбудсмена.