Томенко просит Ющенко оставить палаты и не мучать реформу

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что украинская власть в первую очередь должна заниматься преодолением кризиса, а не вопросом административно-территориальной реформы и двухпалатного парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР, выступая после выступления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с ежегодным посланием.

Н.ТОМЕНКО отметил, что если бы В.ЮЩЕНКО выступил с таким посланием в 2005 году, то «мы бы оценили это обращение как достойного Президента».

При этом, по его словам, очевидно, что сегодняшнее выступление главы государства является его последним выступлением в этом сессионном зале.

По словам Н.ТОМЕНКО, возникает впечатление, что как только в Украине появляются какие-то проблемы, то все президенты нашей страны начинают вспоминать о второй палате ВР.

«Давайте эти палаты оставим и будем думать, как сделать функциональный парламент, правительство и вместе работать. И еще одно пожелание к команде Президента – не мучайте административно-территориальную реформу», - сказал вице-спикер.

Заместитель председателя ВР отметил, что в условиях нынешнего кризиса нужно забыть об административно-территориальной реформе и думать, как решать более сложные и неотложные проблемы.