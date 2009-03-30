Почему Янукович решил попробовать еще?

Большинство политологов считает, что Партия регионов организует акции протеста для поддержания имиджа оппозиционной силы.

Об этом идет речь в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей «АКСИА».

Центр напоминает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ грозит в ближайшее время повторно организовать акции протеста против действий власти, а также блокировать парламент. В связи с этим центр обратился к политическим и экономическим экспертам с вопросом: «С какой целью ПР организует акции протеста?».

Так, по мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира ФЕСЕНКО, намерения Партии регионов повторно организовать митинги свидетельствуют, что в самой партии признают неудачными акции на минувшей неделе, особенно ту, что состоялась в Киеве.

«Ожидания не оправдались. Даже для телевизионной картинки людей было недостаточно. Думаю, что именно поэтому “регионалы” хотят второй попытки», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Еще одной причиной такого заявления является, по мнению эксперта, актуализация темы досрочных парламентских выборов.

«Похоже на то, что сейчас и в Партии регионов, и особенно в Секретариате Президента всерьез думают о возможности проведения таких выборов уже в ближайшей перспективе, скорее всего, в июне... Думаю, что такая активность Партии регионов имеет целью подтолкнуть проведение досрочных парламентских выборов. Возможно, такие акции будут проводиться, чтобы организовать давление на главные государственные институты, на парламент, возможно, продемонстрировать требования досрочных выборов Президенту. Это предоставит определенную аргументацию, даст возможность утверждать, что досрочные выборы состоялись не просто так, а ответ на требования протестантов”, - допустил В.ФЕСЕНКО.

В свою очередь, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что Партия регионов организует акции протеста против действий власти для поддержания имиджа оппозиционной политической силы.

«В действительности, интеллектуальное ядро Партии регионов явно растерялось, и у них нет серьезных предложений антикризисного характера. Все эти предложения с русского легко переписываются на украинский. Я имею в виду, что берутся какие-то российские базовые рецепты, переводятся на украинский язык, и считается, что это особый интеллектуальный вклад партии в решение кризисных проблем на Украине... Поэтому “регионалам” понадобились какие-то доказательства оппозиционности”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По его мнению, Партия регионов идет на президентскую кампанию, не имея серьезных предложений, поэтому имитация оппозиционности заменит и компенсирует отсутствие серьезных идеологических концептов.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО также убежден, что “регионалы” организуют акции протеста, чтобы показать, что они “были, есть и остаются оппозиционной силой, которая олицетворяет протестный потенциал, недовольство нынешней властью, а не, скажем, коммунисты или какие-то новые силы”.

«Цели озвучены – добиться того, чтобы нынешняя власть ушла в отставку, или создать такие условия. Акции направлены еще и на то, чтобы поддерживать в тонусе избирателей Партии регионов, а также чтобы перед выборами перехватить протестный негатив и направить его против своих политических оппонентов”, – напомнил эксперт.

В то же время он считает, что интенсификация акций и перенесение их в столицу не приведут к отставке правительства или Президента, или проведению досрочных выборов парламента.

В то же время, президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО выразил мнение, что социальная, политическая и идеологическая эффективность акций протеста является мизерной.

«Партия регионов это делает, безусловно, для того, чтобы напомнить о себе. Если партия считает, что она может тратить средства только для этого, то более эффективно, по моему мнению, было бы напоминать о себе новыми законопроектами, работой на социальное согласие в обществе и т.д”, - заметил эксперт.

По его словам, “все сегодня знают, что эти акции организованы за деньги”. При этом Н.МИХАЛЬЧЕНКО выразил мнение, что партиям, не только Партии регионов, лучше активнее работать на местах: в маленьких городках, на селе.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ также считает, что партии регионов нужно более эффективно работать в парламенте и сотрудничать с правительством, а не организовывать акции протеста.

«Регионалам» следует предлагать альтернативы, а в самом лучшем случае приобщиться к правительству и создать большую коалицию, которая взяла бы ответственность за состояние страны. Это сразу стабилизировало бы ситуацию в стране. Считаю, что создание коалиции в составе БЮТ, Партии регионов, Блока Литвина и части НУ-НС способствовало бы решению двух вопросов: выведению страны из кризиса и принятию новой редакции Конституции”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Однако понятно, заметил он, что Партия регионов будет действовать сегодня по другому сценарию. “С помощью подобных акций протестов ситуация в стране расшатывается. Это попытка создать общественную почву для того, чтобы легитимизовать идею отставки действующего правительства”, - сказал эксперт.