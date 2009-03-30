Ющенко звонит Тимошенко, Стельмаху и Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня проводит в телефонном режиме традиционное совещание руководства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, сегодняшнее совещание проходит в формате консультаций с каждым участником встречи отдельно.

«Глава государства проводит телефонные разговоры с премьер-министром Украины, председателем Национального банка Украины, председателем Верховной Рады Украины и с лидером оппозиции», - сказала B.ВАННИКОВА.

По словам пресс-секретаря Президента, предметом консультаций являются вопросы, связанные с реализацией газовых договоренностей, достигнутых во время международной инвестиционной конференции в Брюсселе, выполнение Украиной требований, необходимых для получения второго транша кредита Международного валютного фонда, а также ситуация в банковском секторе.

Как сказала И.ВАННИКОВА, Президент подчеркивает, что подписание Брюссельской декларации позволит Украине реформировать энергетическую сферу и приблизиться к соглашению о совместном энергетическом пространстве.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что стратегической целью Украины является объединение энергетических систем Украины и Европейского Союза.

Говоря о сотрудничестве с МВФ, И.ВАННИКОВА отметила, что Президент подчеркивает, что его политическая сила в парламенте поддержит три ключевых законопроекта, необходимых для возобновления сотрудничества с МВФ. В частности, речь идет о законопроектах, которые повышают акцизный сбор на табачные изделия, ликероводочную продукцию и об изменениях к закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании. «Президент подчеркивает, что выполнение требований МВФ является принципиально важным для украинской экономики, которая нуждается во внешнем финансировании», - сказала И.ВАННИКОВА.

Пресс-секретарь отметила, что подробнее о консультациях в 15.30 расскажет на брифинге для прессы первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.