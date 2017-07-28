На взятке задержали не Трояна, а его помощника - СМИ

Помощника заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова", задержали на взятке. Об этом со ссылкой на источник в совместной следственной группе, состоящей из представителей СБУ и ГПУ, сообщает DT.UA.

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По свидетельству источников, следствие проверяет причастность задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожье. Собеседники издания не исключают, что Троян присутствовал на встрече, на которой передавались деньги.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Генпрокуратура распространила информацию о задержании помощника должностного лица МВД и заместителя председателя общественной организации на взятке в 1,5 миллиона гривен. Впоследствии в СМИ появилась информация, что на взятке был задержан сам Вадим Троян, который сразу же опроверг эту информацию, обнародовав фото из тренажерного зала.