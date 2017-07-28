"Решительный сигнал поддержки": Порошенко отреагировал на принятие Конгрессом США новых санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки нового пакета санкций против России решительным сигналом поддержки Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Приветствую принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки нового пакета санкций против России. Это решительный сигнал объединенной и солидарной поддержки Украины американским парламентом», - подчеркнул глава государства.

Порошенко добавил, что верит в неизменную позицию США в вопросе справедливого и неотвратимого наказания агрессора.

Как сообщал УНИАН, Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал закон «Противодействие противникам Америки через санкции», который предусматривает ужесточение санкций против России, и отправил его на подпись президенту Дональду Трампу.

Читайте такжеКонгрессмены смогут преодолеть возможное вето Трампа на санкции против РФ – журналист

Закон определяет, что политикой США является поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине, непризнание незаконной аннексии Крыма или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы.

Закон предусматривает предоставление помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов и продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России; создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению санкций против РФ; предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической, горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте. Закон усиливает секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики; предусматривает введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности, а также по отношению к лицам, ответственные за нарушение прав человека на оккупированной РФ территории. Документ ужесточает санкции против лиц, которые действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ; которые в значительной степени способствовали возможностям РФ по проведению приватизации государственных активов, а также по отношению к иностранным физическим и юридическим лицам, способствовавших усилению оборонительных возможностей правительства Сирии.

Читайте такжеРоссия начала дипломатическую войну с США

Законом предоставляется право президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн долл. на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн долл.

Как известно, также этот закон усиливает санкции против Ирана и Северной Кореи.