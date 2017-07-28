Конгрессмены смогут преодолеть возможное вето Трампа на санкции против РФ – журналист

В Конгрессе США есть голоса для преодоления президентского вето на законопроект по новым санкциям против России.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Сенат, как и Конгресс, почти единогласно (98-2) поддержал санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи. Американские законодатели продемонстрировали единство во внедрении реальных, не косметических, вполне ощутимых ограничений для опасных режимов. Теперь вопрос, подпишет ли Трамп. Очевидно, голоса для преодоления вето есть, но Белый Дом заявил, что вето может быть из-за того что санкции слишком слабые и их нужно усилить», – написал Арьев.

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По мнению политика, в нынешних условиях «смягчение или снятие санкций с РФ, о чем в начале года говорили как о вполне вероятном варианте, не состоится».

Подобное мнение высказала журналист «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе.

«При условии применения вето, по всем признакам – законодатели смогут легко его преодолеть», – отметила она.

Журналист также подчеркнула, что согласно Конституции США, если пройдет 10 рабочих дней от времени, когда законопроект оказался на столе президента, и он его еще не подписал, законопроект автоматически становится законом.